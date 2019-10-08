Горно-Алтайск, , 12:24 — REGNUM Уровень отравлений спиртосодержащей продукцией в Республике Алтай с 2009 года снизился «практически в два раза». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Однако в 2019 году наблюдается тенденция к росту подобных отравлений. На это сильно влияет экономическая ситуация в республике. Так, почти половина отравившихся алкоголем являются безработными мужчинами.

В связи с этим специалисты предлагают разрушать стереотипы в обществе о наличии спиртного на различных праздниках», жёстко контролировать незаконную продажу алкоголя и суррогатов, информировать население о рисках через СМИ. Впрочем, непонятно, как эти меры помогут устранить основную причину алкоголизма — отсутствие работы и низкие доходы.

Как сообщало ИА REGNUM, за 8 месяцев 2019 года в республике отравилось 125 человек, из которых 39 погибли. Самая неблагополучная обстановка сложилась в Усть-Коксинском, Усть-Канском, Улаганском и Онгудайском районах.

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