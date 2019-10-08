Фергана, Узбекистан, , 12:23 — REGNUM Между киргизским городом Кызыл-Кией и узбекистанской Ферганой запустили международный автобусный маршрут, сообщает 8 октября издание «Подробно.uz».

Отмечается, что расстояние между городами составляет около 37 км. Стоимость проезда с узбекистанской стороны составляет 7 тыс. сумов (48 рублей 15 копеек), с киргизской — 65 сомов (60 рублей 44 копейки). Маршрут будут обслуживать автобусы ISUZU и Mercedes.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября между узбекистанским Андижаном и киргизским Ошем запустили регулярный автобусный маршрут. Расстояние между городами составляет 80 км.

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