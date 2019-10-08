Рига, , 12:23 — REGNUM Отмена административного ареста водителей в нетрезвом состоянии может стать причиной роста числа таких водителей, считает латвийская полиция, сообщает латвийское новостное агентство LETA. Поправки к закону, который отменяет административный арест, вступят в силу уже в 2020 году.

При этом в последние годы в Латвии фиксируется снижение числа таких водителей. В 2017 году было остановлено 3686 нетрезвых водителей, в 2018 году — 3468 водителей, а до 25 сентября 2019 года — 2716 водителей. В полиции отмечают, что объективно невозможно установить, с чем связано такое снижение.

При этом МВД и минюст Латвии успокаивают, что отмена административного ареста не должна стать причиной роста числа нетрезвых водителей, поскольку прорабатывается целый комплекс иных мер ответственности — от обязательной усиленной проверки здоровья с консультацией нарколога до конфискации транспортного средства и запрета на определённый срок покупки автомобиля таким лицам.