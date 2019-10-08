Пермь, , 12:20 — REGNUM В Пермском крае отдельным категориям граждан, проживающим в частном секторе, раздадут пожарные извещатели, сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Дополнительную партию пожарных извещателей (около 60 штук) удалось купить на сэкономленные от ранее проведенных госзакупок деньги. Сейчас проводится анализ нуждаемости в таких приборах. Рассчитывать на бесплатные пожарные извещатели могут семьи, находящиеся в социально опасном положении; многодетные семьи, а также пожилые люди, находящиеся на соцобслуживании.

Стоит отметить, на частный сектор за истекший период 2019 года пришлось более 1,6 тыс. пожаров. Жертвами стали 142 человека.

Более половины пожаров происходит, когда человек спит. Во сне он не чувствует запаха дыма и поэтому наиболее беззащитен. Пожарные извещатели способны защитить людей, подав сигнал об опасности.