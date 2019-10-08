Сергей Зверев — известный стилист и уроженец скандально известного иркутского села Култук, где намеревались открыть завод по производству бутилированной воды Байкала для Китая, поставлен на профилактический учёт в правоохранительных органах «как лицо, допустившее правонарушение при проведении общественно-политических мероприятий». Из записи и документа, опубликованного в Instagram самими Зверевым, поводом послужил его одиночной пикет в короне у стен Кремля.

Москва, , 12:13 — REGNUM «А вы как считаете, я совершил что-то противоправное или это было антиобщественное поведение, когда вышел с одиночным пикетом против строительства завода по розливу питьевой воды из озера Байкал в Китай на месте гнездования перелётных краснокнижных птиц?», — задается вопросом Зверев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, скандально известным Култук стал после того, как в начале 2019 года там ударными темпами стали возводить завод и рыть траншеи для прокладки труб на уникальных Таловских болотах — месте гнездования и зимовки краснокнижных птиц. В начале марта Зверев вышел на Красную площадь в центре Москвы и устроил одиночный пикет против данного строительства завода. Кстати, завод этот всё ещё намерена построить в Култуке компания с почти полным китайским участием.

Читайте также: Стилист Сергей Зверев вызван в полицию за пикет в защиту озера Байкал

Читайте также: «Серёжа, у нас опять проблемы»: защитники Байкала массово выходят на митинг