Челябинск, , 12:08 — REGNUM В Челябинской области осуждён руководитель Фершампенуазского сельского поселения. Его признали виновным в преднамеренном банкротстве и хищении бюджетных денег, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Суд

По данным следствия, в 2017 году он поставил подпись под актами о приёмке работ по муниципальным контрактам, которые так и не были исполнены. Речь шла о ремонте моста и переезда, а также обустройстве колодцев для скважин. Затем руководитель похитил более 250 тыс. рублей, выделенных по этим контрактам.

Кроме того, следователи выяснили, что в 2015—2016 годах от имени учредителя МУП «ЖКХ с. Фершампенуаз» он, будучи в курсе про наличие у предприятия существенной кредиторской задолженности, заключил для преднамеренного банкротства соглашения о расторжении договоров, на основании которых имущество было закреплено за предприятием на праве хозяйственного ведения. В итоге организация лишилась более 10 млн рублей основных средств и не могла погасить долги.

Преступления выявили сотрудники ФСБ. 250 тыс. рублей глава возместил. Суд назначил ему три года условно и на три года лишил права занимать должности на муниципальной и госслужбе.