Ташкент, , 12:06 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал министерство здравоохранения республики за долги онкологического центра в Нур-Султане перед поставщиками лекарств, сообщает 8 октября издание Tengrinews.kz.

Глава государства напомнил, что большой общественный резонанс вызвала новость о прекращении поставок препаратов в онкологический центр. «Вот теперь вам не удастся перекинуть вопрос. Почему?» — обратился президент к министру здравоохранения Елжану Биртанову.

Министр пояснил, что с 2015 по 2017 год в онкологическом центре скопился долг перед поставщиком лекарств СК «Фармация» в размере 1,3 млрд тенге ($3,34 млн). Биратнов добавил, что долг планируется погасить за счет средств бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в Нур-Султане прошло совещание под председательством президента Казахстана Косым-Жомарта Токаева по вопросам развития Нур-Султана. Глава государства раскритиковал столичные власти за длительные сроки газификации города.

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