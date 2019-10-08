Вашингтон, , 12:18 — REGNUM Авторы популярного американского мультфильма «Южный парк» принесли «официальные извинения» властям Китая, которые заблокировали мультсериал из-за насмешек над местной цензурой. Комментарий Мэтта Стоуна и Трея Паркера опубликован в микроблоге проекта в Twitter.

Мультипликаторы сравнили себя с клубом NBA «Хьюстон Рокетс», который ранее извинился перед китайскими властями за твит в поддержку протестующих в Гонконге. В клубе тогда признались в любви к КНР.

Китайские цензоры «расположились в наших домах и в наших сердцах», заявил Стоун и добавил, что команда мультфильма «тоже любит деньги больше, чем свободу и демократию».

Он добавил, что «Си совсем не похож на Винни Пуха», анонсировал новый эпизод сериала, восхвалил китайскую компартию и пожелал Пекину обильного урожая.

«Ну что, Китай, мы достаточно хорошо себя ведём?» — написал Стоун.

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Ранее стало известно о блокировке в Китае всех серий «Южного парка». Этому предшествовал выпуск эпизода, в котором Микки Маус ходит в футболке с портретом главы КНР Си Цзиньпина, одного из персонажей сажают в трудовой лагерь и заставляют хвалить компартию, а авторы фильма про героев «Южного парка» пытаются обойти китайскую цензуру.