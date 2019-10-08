Махачкала, , 12:10 — REGNUM Муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев (шейх Ахмад Афанди) стал кавалером ордена Дружбы. Об этом сказано в указе президента России Владимира Путина о награждении государственными наградами, который опубликован на портале правовой информации.

Напомним, шейх Ахмад Афанди был избран муфтием и председателем духовного управления мусульман Дагестана в 1998 году единогласным решением алимов республики. Произошло это после трагической гибели его предшественника Сайидмухаммада-хаджи Абубакарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября 2019 года шейх Ахмад Афанди был награжден медалью за большой вклад в развитие парламентаризма в связи с 25-летием Совета Федерации РФ, а также медалью «20 лет разгрома международных бандформирований».