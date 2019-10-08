Гороховец, Владимирская область, , 12:00 — REGNUM Во Владимирской области завершили расследование уголовного дела о гибели на пожаре 84-летней пенсионерки и шестилетнего мальчика. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области, дело прекратили из-за гибели лица, по вине которого произошёл пожар.

Пожар произошёл ночью 17 апреля в деревне Мясниково Гороховецкого района. Причиной стала электрическая плитка, которую пенсионерка забыла выключить перед сном.

При этом следователи сочли, что трагедию могли предотвратить органы системы профилактики. Мать погибшего ребёнка в 2016 году уехала в Гороховец на заработки и почти не видела детей. Воспитанием братьев занимались бабушка и прабабушка. Семья находилась в трудной жизненной ситуации и относилась к малообеспеченным, однако органы системы профилактики не уделяли семье достаточного внимания. В итоге нескольким должностным лицам объявили дисциплинарные взыскания.

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