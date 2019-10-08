Рига, , 11:54 — REGNUM В Латвии разрабатывается и тестируется коммуникационная платформа для общения жителей страны с ботами органов государственной власти и самоуправлений. За разработку и тестирование новой платформы отвечает Центр Культуры информационных систем. Об этом информирует LSM.

По данным портала, в течение двух лет в этот проект будут включены почти 50 учреждений и ведомств из системы государственного управления. Сегодня эта платформа успешно работает и зарекомендовала себя при общении с клиентами Регистра предприятий.

Виртуальные ассистенты — боты, способные оказать около 10% общего объёма консультаций. Если сначала бот Регистра предприятий Уна (Una) ориентировался в 3 темах, сегодня программа способна ответить на 100 000 вопросов по 15 темам.

Главная привлекательность систем искусственного интеллекта в том, что работает в режиме онлайн 24/7. Латвия пока первое государство в Европе, где разработана такая система. Центр Культуры информационных систем Латвии разрабатывает речевую технологию на платформе Hugo.lv. Боты разных ведомств, отвечая на вопросы клиентов, способны обмениваться информацией между собой и находятся в процессе постоянного самообучения.

Установка одного бота обходится в 10 000 евро, что равняется 10 месячной заработной плате специалиста. В ближайшее время чат боты начнут внедрятся в Службе государственных доходов (VID) и дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).