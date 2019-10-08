Самара, , 11:51 — REGNUM Абсолютный максимум температуры воздуха сразу в двух местах Самарской области зафиксировали синоптики. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба ФГБУ «Приволжского УГМС».

По сообщению пресс-службы ведомства, температурный рекорд был побит 7 октября.

Отмечается, что в Самаре воздух прогрелся до +21,3 градусов Цельсия. Это на 0,1 градус выше рекорда, установленного в 1999 году.

Кроме этого, в Кинель-Черкассах был побит рекорд 1974 года. Здесь температура воздуха прогрелась до +22,6 градусов Цельсия, что на 0,2 градуса выше предыдущего рекорда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в этот день также был побит температурный рекорд 16-летней давности.