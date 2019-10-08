Анкара, , 11:38 — REGNUM Представители Турецкого Красного Полумесяца приступили к реставрации 118-летней мечети в Пакистане, об этом 8 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Речь идет о культовом учреждении Хазарата Ибрагима, расположенном в провинции Панджаб.

«Турецкий народ не забыл о дружбе между мусульманскими народами», — отметил генеральный секретарь организации Гусейн Джан, добавив, что для него большая честь быть причастным к реконструкции мечети.

Мечеть Хазарат Ибрагим была возведена в 1901 году, однако неудовлетворительный уход за зданием сделал его небезопасным для прихожан, что и послужило причиной начала ремонтных работ.

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