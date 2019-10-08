Москва, , 11:36 — REGNUM Глава Минфина Антон Силуанов отказался поддерживать законопроект о социальной поддержке детей войны. Как предает корреспондент ИА REGNUM 8 октября, об этом сообщил депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ).

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

Прошла встреча депутатов фракции с Силуановым, министру напрямую был задан вопрос: даст ли министерство положительный отзыв на законопроект о поддержке детей войны, заявил депутат.

«Силуанов конкретно отказал… Денег на детей войны они не находят», — сказал Рашкин.

Парламентарий обратил внимание на то, что профицит проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы составляет порядка 2 трлн рублей, а по расчетам авторов, на реализацию инициативы потребуется около 140 млрд рублей.

Вместе с тем в ряде регионов действуют программы поддержки детей войны, инициатива на федеральном уровне получает отрицательный отзыв правительства.