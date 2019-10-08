Бишкек, , 11:23 — REGNUM Бланки водительских прав международного образца для жителей Киргизии станут более доступны, как и документы о регистрации транспортных средств. Об этом заявил премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщили 8 октября в отделе информационного обеспечения аппарата правительства Киргизии.

По его словам, тендер на изготовление водительских удостоверений получила одна из киргизских компаний, что повлияло на значительное снижение их стоимости.

Абылгазиев добавил, что новые банки водительского удостоверения изготавливаются с применением передовых технологий обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа банкнотная фабрика Национального банка Казахстана стала победителем тендера, объявленного правительством Киргизии, на изготовление бланков водительских удостоверений.

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