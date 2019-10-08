Барнаул, , 11:23 — REGNUM Группа алтайских волонтёров и общественников организовала сбор средств на изготовление кирпичей по технологии XVIII века, которые позволят законсервировать некоторые исторические объекты Барнаула и спасти их от разрушения. Об этом говорится в материалах группы «Субботники на Спичке».

В частности, волонтёры хотят отреставрировать барнаульский Сереброплавильный завод — интересный объект XVIII века, где впервые была запущена паровая машина русского изобретателя Ивана Ползунова.

«Для подобной деятельности требуется уникальный кирпич. По форме и размеру исторический кирпич отличается от современных кирпичей, он шире, длиннее и ниже. Это делает невозможным реставрацию современными материалами таких древних строений», — объясняют добровольцы.

Производство кирпича будет запущено непосредственно на «Спичке» сразу после сбора суммы в 200 тысяч рублей и отладки технологии изготовления в специально построенной печи.

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