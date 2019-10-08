Москва, , 11:19 — REGNUM Следствие по уголовному делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей, следственный комитет намерен завершить до конца 2019 года. Об этом сегодня, 8 октября, в Басманном суде заявила представитель следствия.

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«Всем обвиняемым необходимо в течение ближайших трёх месяцев предъявить обвинение в окончательной редакции», — приводит ТАСС слова представителя СК.

Она попросила суд продлить до 13 января 2020 года меры пресечения для шести обвиняемых. Представители потерпевших и прокурор поддержали заявленное следствием ходатайство.

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Как сообщало ИА REGNUM, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви был задержан в середине февраля 2019 года в Москве по уголовному делу о крупном мошенничестве. Следствие полагает, что он и ещё пятеро фигурантов в 2017 году под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд рублей. Калви себя виновным не признаёт.

В середине сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила о возможном прекращении уголовного преследования в отношении основателя инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners (BVCP) Майкла Калви за отсутствие состава преступления. Основанием для этого может стать полученная следствием новая оценка стоимости акций компании International Financial Technology Group (IFTG). Так, эксперты оценили рыночную стоимость ценных бумаг, переданных банку «Восточный» в счёт погашения кредита, в 3,8 млрд рублей. При этом потерпевшая сторона утверждала, что их стоимость составляет 600 тыс. рублей.

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