Самара, , 11:04 — REGNUM Самарский областной суд в понедельник оставил под стражей Генеральный директор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев, которого обвиняют по уголовному делу о загрязнении нефтепровода «Дружба», останется под стражей. Такое решение накануне, 7 октября, вынес Самарский областной суд.

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Попытка подозреваемого оспорить ранее вынесенное решение Самарского райсуда о продлении срока его ареста до 30 января 2020 года успехом не увенчалась. Суд отказался изменить меру пресечения.

Напомним, в конце сентября суд продлил срок ареста до 30 января 2020 года ещё одному фигуранту дела — гендиректору ООО «Нефтеперевалка» Светлане Балабай. До этого же числа продлён и срок домашнего ареста начальнику приёмо-сдаточного пункта «Лопатино» Роману Гладкову.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой из России по магистральному трубопроводу «Дружба». Оказалось, что в топливе существенно превышена норма содержания хлорорганики. В России по данному факту было начато расследование. Выяснилось, что нефть была загрязнена умышлено на терминале в Самарской области.

По подозрению в причастности к преступлению были задержаны четыре человека — гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, её заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев и замдиректора ООО «Магистраль» Сергей Баландин. Ещё два человека были объявлены в розыск. Следствие полагает, что члены организованной преступной группы, совершавшие поставку нефти в загрязнённом виде, таким образом пытались скрыть её хищение.

В настоящее время фигурантами по уголовному делу проходят 13 человек.