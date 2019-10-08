Москва, , 10:59 — REGNUM С момента создания Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных задач, 37 спецназовцев были удостоены высокого звания Героя России, 28 из них — посмертно. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия).

Напомним, 8 октября в России отмечается День образования СОБР Росгвардии. Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил личный состав и ветеранов с праздником.

«Вы достойно выполняете сложнейшие задачи по предупреждению и пресечению преступлений, охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности, оберегаете мир и покой граждан. Для вас это не просто служебная обязанность, а призвание и священный долг. Благодарю Вас за это!» — заявил Виктор Золотов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, при участии бойцов ОМОН Росгвардии в 2019 году в ходе спецопераций обезвредили три вооруженные группы и передали полиции передали свыше 5 тыс. лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

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