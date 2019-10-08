Барнаул, , 10:54 — REGNUM Международный форум молодых лидеров стран Азии «Алтай-Азия 2019» стартовал 8 октября в Алтайском государственном университете, сообщает пресс-служба вуза.

Участниками уникальной коммуникационной площадки стали представители образовательных, общественных, политических, культурных и деловых кругов из 10 азиатских стран, в том числе из Армении, Вьетнама, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Кореи, Японии.

«Для того, чтобы достигнуть хороших конкурентных позиций в международном образовательном пространстве, мы интегрируемся с университетами других государств», — прокомментировал событие ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

Он отметил, что сегодня день в АлтГУ обучается полторы тысячи иностранных студентов — 14% от общего числа обучающихся в вузе. Кроме того, среди преподавателей АлтГУ работает около 5% приглашенных зарубежных специалистов.

В свою очередь, руководитель представительства министерства иностранных дел России в Барнауле Дмитрий Петров отметил, что форум является значимым событием в области развития межрегиональных образовательных и научных связей, и в целом трансграничного гуманитарного сотрудничества.

Добавим, открытие форума организовано в рамках программы краткосрочных ознакомительных поездок в Россию молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств «Новое поколение — New Generation». Организаторами мероприятия выступают Россотрудничество, АлтГУ, Ассоциация азиатских университетов, Азиатский экспертно-аналитический центр этнологии и международного образовательного сотрудничества АлтГУ.