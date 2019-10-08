Усть-Коксинский район, , 10:53 — REGNUM В Республике Алтай продолжается изучение обстоятельств вспышки гепатита А, зарегистрированной в сентябре в Усть-Коксинском районе. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по региону, на 4 октября заболело 39 человек, из которых четверо находятся на стационарном лечении.

«По заключению эпидемиологов, на территорию Республики Алтай гепатит А был завезен из Приморья, а массовому распространению инфекции поспособствовали… поминки, на которых присутствовали 90 человек», — отметили в управлении.

Передающаяся контактно-бытовым путем болезнь вовремя не была распознана, поэтому она начала распространяться по району. Однако в настоящий момент, по словам специалистов, вспышка практически купирована.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе случаи вирусного гепатита А не наблюдались с 2013 года.

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