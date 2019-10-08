Челябинск, , 10:50 — REGNUM В Челябинской области сотрудники Государственной инспекции труда заподозрены в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Двое сотрудников структуры заподозрены в получении взяток. А двое представителей частных фирм — в их даче. Следователи считают, что преступления совершались в 2013—2018 годах. Общая сумма вознаграждения превысила миллион рублей.

В обмен на взятки государственные служащие должны были совершать действия в пользу взяткодателей и их организаций, в том числе связанные с общим покровительством и с понуждением других предпринимателей и юридических лиц региона к совершению конкретных действий. Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции и ФСБ.