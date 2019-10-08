Москва, , 10:49 — REGNUM В России разработали умные искусственные дорожные неровности («лежачие полицейские») с системой фото — или видеофиксацией, заявил представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев 8 октября в интервью ТАСС.

Федосеев пояснил, что инновационный барьер на дорогах будет подниматься лишь при нарушении водителем скоростного режима. Таким образом, подвеска машин автолюбителей, которые не нарушают ПДД, будет работать на 40% дольше.

Сам препятствующий барьер будет подключаться к динамическому электроприводу, который в свою очередь будет подключён к системе фиксации скорости транспортных средств.

«Главная особенность технологии состоит в необходимости соблюдать правила дорожного движения. Если водитель не нарушает скоростной режим, искусственная неровность перед ним не появится», — сообщил Федосеев.

Он добавил, что данный проект находится на стадии экспертного обсуждения в рабочей группе НТИ «Автонет». В случае успешных испытаний системы умные «лежачие полицейские» появятся на российских дорогах уже в 2021 году. Стоимость проекта составляет 8 млн рублей.

Напомним, ранее правительство РФ поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания за нарушения ПДД, если в машине находятся несовершеннолетние. Ведомства должны выполнить данное поручение до 31 марта 2020 года.

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