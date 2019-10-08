Уфа, , 10:46 — REGNUM Абсолютный максимум температуры воздуха был зафиксирован днем 7 октября на метеостанции Уфа-Дема. Об это 8 октября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По сообщению пресс-службы ведомства, температура воздуха в этот день достигла 22,1 градусов тепла.

Отмечается, что абсолютный максимум температуры 7 октября ранее был зафиксирован в 2003 году, когда температура воздуха прогрелась до +21,2 градуса Цельсия.

На метеорологическом посту Уфа-ГМЦ днем 7 октября температура воздуха прогревалась до +22,0 градусов Цельсия. А в целом по Башкирии максимальные значения температуры воздуха достигали +20,+23 градусов Цельсия, в горах было зафиксировано повышение температуры до +18 градусов Цельсия.