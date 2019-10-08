Челябинск, , 10:38 — REGNUM В Челябинской области жители Красноармейского района пожаловались губернатору Алексею Текслеру на качество медицины и дорог. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«В территории на первом месте среди актуальных проблем жители района отмечают недостаточное качество медицинского обслуживания», — сделал Текслер вывод после общения с местным населением.

Он добавил, что уже принято решение о том, чтобы построить комплексную новую поликлинику. Вопрос этот стоит остро и уже скоро будет решён. Также в планах — решение проблем на селе с оказанием медпомощи. Предстоит заниматься укомплектованием медучреждений и строить новые ФАПы.

Также граждане часто жалуются на состояние дорог, в основном между поселениями. Как отмечает Текслер, в 2019 году на строительство в Красноармейском районе дорог денег выделили в два раза больше, чем прежде.