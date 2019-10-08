Оренбург, , 10:34 — REGNUM Оренбургская область по итогам 2018 года занимает 15-е место из 85 в рейтинге субъектов Российской Федерации по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

По сравнению с 2017 годом регион упрочил свои позиции, поднявшись на 16 пунктов и с итоговым баллом 28,70 вошел в группу субъектов — кандидатов на лидерство.

Рейтинг составлен совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

По результатам рейтинга эксперты разделили регионы на несколько категорий: регионы-лидеры, регионы — кандидаты на лидерство, регионы со средним уровнем результатов, регионы, делающие первые шаги к успеху, регионы с наибольшим потенциалом роста.

Национальным проектом «Демография» предусмотрено развитие негосударственного сектора предоставления услуг в социальной сфере. Так, в региональном проекте «Старшее поколение» это направление выделено отдельной строкой. К 2024 году доля некоммерческих организаций должна будет составлять 19,2%. В настоящее время в региональном реестре поставщиков социальных услуг состоят 12 организаций — это чуть более 16%.