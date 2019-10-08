Нур-Султан, , 10:33 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству увеличить количество международных рейсов в аэропорту Нур-Султана. Об этом глава государства сказал 8 октября на совещании по вопросам развития столицы, сообщает агентство «Казинформ».

Он напомнил, что в настоящее время в Нур-Султане действует 30 международных направлений. Чтобы стать международным центром столицу необходимо соединить прямыми рейсами с ведущими городами и финансовыми центрами, добавил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов заявил, что на казахстанский рынок планируют зайти пять иностранных авиакомпаний: «Уральские авиалинии», «Победа», Qatar Airways, Emirates и China Eastern.

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