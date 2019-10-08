Рязань, , 10:46 — REGNUM За информацию, которая может помочь раскрыть убийство ветерана Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани, пообещали 500 тысяч рублей. Об этом написал губернатор Рязанской области Николай Любимов на своей странице в социальной сети. Преступник до сих пор на свободе.

К расследованию дела подключились специалисты Криминалистического центра Следственного комитета России. Правоохранительные органы также обратились к владельцам автомобилей, в которых установлены видеорегистраторы, — следствию могут помочь записи с этих устройств, сделанные с 20 по 27 сентября на улицах Новаторов, Костычева, Птицеводов, Зафабричная.

«Друзья, нужна ваша помощь. Больше недели назад произошло циничное и бесчеловечное, резонансное преступление — в Рязани убили ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его жену. Следствию решил помочь меценат — он заплатит 500 000 рублей за информацию, которая поможет в раскрытии преступления. Такие преступления нельзя оставлять нераскрытыми. Преступники должны быть наказаны», — написал губернатор.

Погибший ветеран уволился в запас в звании подполковника, затем возглавлял рязанский цирк, филармонию, был заместителем начальника регионального отделения ДОСААФ.

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