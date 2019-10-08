Нижнеколымск, 8 октября 2019, 10:35 — REGNUM В 50 км от села Походск Нижнеколымского района Якутии были замечены два белых молодых медведя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В министерстве экологии рассказали, что один из местных жителей села Походск увидел двух белых медвежат, возрастом до года.
Специалисты охраны окружающей среды Нижнеколымского района с собаками отогнали медвежат на буранах на 3 км вниз по течению реки в сторону моря.
Рыбакам рекомендовали не кормить животных и отгонять от рыболовных участков. Белый медведь не проявляет интереса к человеку.
Как сообщало ИА REGNUM, в Норильске самка белого медведя вышла к людям, она была истощена. Её выходили в Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей».