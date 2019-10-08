Черкесск, , 10:29 — REGNUM В Карачаево-Черкесии раскрыто уголовное дело о мошенничестве, главным фигурантом которого являются заведующая детским садом №11 «Красная шапочка» и ее заместитель. По версии следствия, сотрудники народного образования в течение почти девяти лет, начиная с 2010 года, начислили незаконно заработной платы на 2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Суть мошенничества заключалась в том, что подозреваемые по подложным документам якобы принимали на работу в дошкольное учреждение сотрудников. Фиктивную документацию на «мертвых душ» они представляли в управление образования мэрии города Черкесска. За все это время по подложным документам им удалось получить незаконно зарплату на 2 млн рублей. Эти денежные средства были присвоены злоумышленницами.

В настоящее время уголовное дело передано в суд. Кроме того, обвиняемые будут обязаны возместить причиненный ущерб.