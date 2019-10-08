Улан-Удэ, , 10:27 — REGNUM МЧС в Бурятии объявило штормовое предупреждение. Уже сегодня, 8 октября, по данным Бурятского гидрометцентра, по северной половине республики ожидается мокрый снег и снег, местами сильный, а также усиление ветра до 15−22 м/с.

В результате прогнозируется понижение температуры воздуха на 8 и более градусов, а на перевалах дорог возможны гололедица, накаты.

«Сотрудники МЧС России призывают жителей и гостей республики быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — отметили в ведомстве.

К 9 октября снег придёт уже на большую часть территории республики, а ветер усилится до 22 м/с.

«При сильном дожде, ветре, выпадении осадков в виде мокрого снега, по возможности, оставайтесь в помещении. На улице ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», — предупредили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные «штормило» соседнюю Иркутскую область. Порывы ветра там достигали 15−18 м/с.

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