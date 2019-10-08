Красногорск, , 10:29 — REGNUM Уголовное дело в отношении руководителя реабилитационного центра «Феникс» Оксаны Б., которое было возбуждено после смерти там актера Дмитрия Марьянова, передано следователем ГСУ СК России по Московской области в прокуратуру.

«Обвиняемая воспрепятствовала направлению актера для оказания медицинской помощи и доставлению его в больницу», — говорится в сообщении пресс-службы областного ведомства, опубликованном 8 октября.

По версии следствия, Дмитрий Марьянов с 6 по 15 ноября 2017 года, находясь в центре «Феникс», неоднократно заявлял о своем плохом самочувствии. Он также не мог позвонить, так как был без телефонной связи. Скорую вызвал другой клиент реабилитационного центра, и актера доставили в медицинское учреждение, но там уже констатировали его смерть.

«Причиной смерти Марьянова явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери», — сообщает пресс-служба СК.

В заявлении говорится, что при своевременном обращении к медикам жизнь актера можно было спасти. Отмечается также, что Марьянову по указанию директора центра делались инъекции препаратов, которые допускается применять только по назначению врача.

Подозреваемой предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека) и по статье 125 УК РФ (оставлении в опасности). Сообщается, что обвиняемая своей вины не признала, но следствие, несмотря на все сложности, собрало достаточную доказательную базу. В случае утверждения обвинительного заключения прокуратурой уголовное дело будет передано в суд.

Как передавало ИА REGNUM, директору «Феникса» было предъявлено в ноябре прошлого года.