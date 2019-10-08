Нур-Султан, , 10:20 — REGNUM Неготовность подключения Нур-Султана к газопроводу «Саырарка» стало основной проблемой развития энергетической инфраструктуры в Казахстане. Об этом 8 октября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Нур-Султана, сообщает агентство «Казинформ».

Он отметил, что 2,7 млрд тенге ($6,9 млн) в 2019 году распределены на газоснабжение других городов. «Это совершенно непонятный подход — как это произошло», — сказал президент.

Токаев добавил, что чиновникам в первую очередь необходимо было думать о газификации Нур-Султана, так как столица в зимний период постоянно покрыта смогом.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в Нур-Султане прошло совещание по вопросам развития города под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Глава государства раскритиковал столичных чиновников за «расхождение слов с делами».

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Казахстана о развитии Нур-Султана: «Слова расходятся с делами»