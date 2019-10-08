Село Миасское, Челябинская область, , 10:20 — REGNUM В Челябинской области село Миасское может получить новое здание под поликлиники. Это следует из слов губернатора Алексея Текслера.

Во время поездки в Красноармейский район глава области изучил ситуацию на месте. Он отметил, что поликлиника расположена в двухэтажке, построенной ранее по проекту общежития. Здесь тёмные узкие коридоры и маленькие комнаты. Помещений не хватает, в связи с этим врачи взрослой поликлиники ведут приём там, где для этого нет условий. Всё это — и не только — неудобно и медикам, и пациентам.

«К моему большому сожалению, главная проблема в районе, о которой говорят люди, — здравоохранение. Я побывал сегодня в районной поликлинике, увидел, что необходимость строительства нового здания на самом деле назрела», — отметил губернатор.

Текслер добавил, что по вопросу о строительстве нового здания уже приняты все положительные решения. Запланированы необходимые средства и разработан проект. Теперь слово за госэкспертизой.