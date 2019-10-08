Лагос, Нигерия, , 10:22 — REGNUM Пресс-служба университета Лагоса в Нигерии сообщила телерадиокомпании ВВС Africa об отстранении лектора, фигурировавшего в документальном фильме ВВС о сексуальных домогательствах в двух ведущих университетах Западной Африки.

Это произошло вскоре после того, как лектора Бонифация Игбенегу, который также является пастором, отстранили от церковной должности. В официальном заявлении церкви говорится, что она не оправдывает его «отвратительные и небиблейские» поступки. По словам пресс-секретаря церкви Икечукву Угбая, Игбенегу попросили уйти в отставку в ожидании результатов расследования.

Как сообщают журналисты, Бонифаций Игбенегу, лектор по французскому языку в университете Лагоса, был запечатлен на видео, где он пытался изнасиловать 17-летнего репортера под прикрытием.

«Позволь мне просто обнять тебя. Мой ребенок. Мой ребенок. Нет, подожди. Не спрашивай меня, что я хочу сделать. Я не собираюсь причинять тебе вред», — говорил он.

Фильм BBC является частью годичного расследования сексуальных домогательств со стороны профессоров в Университете Лагоса и Университета Ганы.

Пресс-центр университета Лагоса утверждает, что руководство учебного заведения проводит политику абсолютной нетерпимости в отношении сексуальных домогательств и уволит любого сотрудника, о преступлениях которого были предъявлены доказательства.

В университете Ганы категорически отрицают защиту любого сотрудника или студентов, которые занимались сексуальными домогательствами, и заявляют, что проведут расследование в отношении лиц, указанных в докладе.

Доктор Игбенегу не прокомментировал видео.