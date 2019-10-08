Тегеран, , 11:02 — REGNUM Вице-президент Ирана по науке и технологиям Реза Азадифард заявил о том, что жители соседних государств смогут проходить медицинские обследования в лабораториях Ирана. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Чиновник отметил, что лаборатории в приграничных городах готовы оказывать необходимые медицинские услуги жителям соседних стран, однако следует и дальше работать над повышением качества обслуживания. Тем не менее, по словам Резы Азадифарда, сеть приграничных лабораторий позволит помочь миллионам жителей региона, у которых нет доступа к медицинским услугам.

Вице-президент пообещал наладить сотрудничество с теми странами, которые имеют новейшие лабораторное оборудование, для того чтобы решить технологические проблемы, с которыми Иран сталкивается из-за санкций.