Исламабад, , 10:45 — REGNUM 7 октября министерство здравоохранения Пакистана сообщило, что число жертв лихорадки денге в стране достигло 31.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, новые случаи заражения регистрируются в Пакистане ежедневно. Общее число больных превысило 15 тысяч, а в одной только «военной столице» страны, Равалпинди (провинция Панджаб) за последнее время заразилось более 6,7 тысяч человек.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Карачи (провинция Синд), где распространение лихорадки усугубляется «мусорным кризисом» и последствиями летних муссонов.

Вспышку лихорадки денге 2019 года уже назвали крупнейшей за последние несколько лет. Ранее правительство сформировало специальный штаб для борьбы с лихорадкой и своевременного информирования населения.