Кемерово, , 10:02 — REGNUM Восьмой международный российско-казахстанский симпозиум «Углехимия и экология Кузбасса» проходит в Кемерове с 6 по 10 октября, сообщает пресс-служба Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН.

Официальное открытие и приветствие участников симпозиума состоялось 8 октября. Цель мероприятия — обмен опытом российских и иностранных ученых, а также координация научно-исследовательских работ по химии и технологии переработки угля, совместного использования угля, биомасс и других видов топлива, обмен научной и технической информацией по фундаментальным и технологическим основам использования и внедрения природоохранных технологий, эффективных систем очистки сточных вод.

В мероприятии принимают участие ученые из Новосибирска, Томска, Красноярска, Москвы, Кызыла, Екатеринбурга и других городов России, а также исследователи из Казахстана и Монголии.

Отмечается, что в рамках мероприятия впервые будут представлены проекты создаваемого сетевого центра коллективного пользования НОЦ «Кузбасс»: физико-химические методы исследований углей и углеродных материалов. Также учёные представят доклады, посвящённые решению экологических проблем энергетики, гуматам, сорбентам и каталитическим технологиям сжигания низкосортных углей и шахтного метана.