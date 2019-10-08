Копенгаген, , 10:21 — REGNUM Представитель датской партии «Радикалов» по вопросам культуры Зения Стампе заявила, что государство должно дважды в год финансировать приобретение датчанами произведений отечественной литературы, так, чтобы книги можно было бесплатно взять в библиотеках или магазинах.

«Мы бы хотели сделать литературу вновь обсуждаемой темой в обществе. Мы очень много говорим о сериалах, но больше никто не обсуждает произведения датской литературы», — отметила Стампе. Данная инициатива отражена в представленном «Радикалами» проекте бюджета на 2020 год — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

По мнению Стампе, специальные эксперты должны будут выбирать, какие книги следует сделать бесплатными. Представитель «Радикалов» считает, что они в первую очередь должны обращать внимание на то, есть ли в том или ином произведении политический подтекст. Стампе надеется, что её инициатива позволит создать своего рода «национальный читательских клуб».

Представитель «Радикалов» отметила, что способы финансирования данного предложения будут представлены в расширенном проекте бюджета.