Копенгаген, , 10:41 — REGNUM Проправительственные партии Дании считают, что власти должны выделить больше средств для того, чтобы помочь наиболее малообеспеченным слоям населения избавиться от курения. Эти средства должны пойти на спонсирование различных курсов и лекарств, которые бы способствовали отказу от курения.

Представитель партий «Единого списка» по вопросам здравоохранения Педер Вельплун в связи с этим заявил:

«Многие из нынешних мер для борьбы с курением разработаны для среднего класса, в то время как у малообеспеченных зачастую нет средств ими воспользоваться, хотя они так же, как и все остальные, хотят бросят курить. Поэтому мы должны разработать инициативы, которые бы были больше ориентированы на бедные слои».

Так, партии «красного блока» предлагают ужесточить контроль над всей табачной продукцией и запретить выпуск новых продуктов этой отрасли — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Помимо этого, проправительственные партии призывают повысить цену на коробку сигарет сразу на восемь, а не на семь долларов. По мнению Педера Вельплуна, цена в данном вопросе имеет решающее значение.

«Именно повышение цены продукта может сдержать рост числа курящих среди молодежи», — отметил представитель «Единого списка».

В качестве иных мер борьбы с курением правительство намерено ввести безникотиновые сигареты, обязать продавцов прятать табачную продукцию под прилавок, а также ужесточить требования к качеству сигарет и других продуктов этой отрасли.