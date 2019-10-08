Анкара, , 10:33 — REGNUM Землетрясение в 5,8 балла по шкале Рихтера, произошедшее в турецкой культурной столице Стамбуле, стало причиной роста спроса на убежища от землетрясений в его районе Коджаэли.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в районе Башискеле с 2016 года предприятие KBRN, связанное с компанией Metek Sistem, занимается производством схронов, убежищ от землетрясений и «комнат спасения».

Убежища вместимостью 95 человек, способные самостоятельно обеспечивать себя энергией, обладающие инфраструктурой для запасов воды, подключенные к канализации, оснащенные системами очистки воздуха и снабжающие граждан жизненным пространством в случае чрезвычайных ситуаций, пользуются большим спросом как в Турецкой Республике, так и по всему Ближнему Востоку.

После последовательных землетрясений в 4,9 и 5,8 балла по шкале Рихтера в Стамбуле число заказов, поступающих в компанию по поводу убежищ, резко и значительно возросло.