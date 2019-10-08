Ла-Пас, , 10:34 — REGNUM В регионе Чикитания, Боливия, обильные дожди полностью потушили лесные пожары. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

«За последние часы не было зафиксировано очагов возгорания или активных пожаров, однако в целях безопасности пожарные останутся на своих постах», — приводит агентство слова секретаря по вопросам устойчивого развития и окружающей среды правления департамента Санта-Крус Синтии Асин.

Амазонские леса на территории Чикитании горели на протяжении более чем 2 месяцев. Площадь возгорания составляла свыше 4 млн гектаров.