Нью-Дели, , 10:27 — REGNUM Влиятельный деятель оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) и главный министр штата Раджастхан Ашок Гехлот обвинил власти штата Гуджарат в том, что местные жители употребляют алкоголь больше всех остальных индийцев. Об этом 7 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Ашок Гехлот, отвечая на вопросы журналистов о возможности введения запрета на алкоголь в Раджастхане, подчеркнул:

«Я выступаю целиком за ограничение производства и продажи алкогольной продукции в Раджастхане, однако это не самая эффективная».

По словам южноазиатского политика, жители соседнего штата Гуджарат производят и потребляют больше алкоголя, чем остальные индийцы, несмотря на все запреты и штрафы.

«Правительство Гуджарата не способно предпринять существенных шагов для борьбы с алкоголизмом среди населения и незаконной продажей и производством алкоголя», — добавил он.

Напомним, что Гуджарат является родиной премьер-министра Индии Нарендры Моди.Он также занимал пост главного министра данного штата с 2001 по 2014 год.