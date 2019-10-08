Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 09:42 — REGNUM Комиссар полиции индийского Джамму и Кашмира Дилбаг Сингх заявил, что численность активных боевиков в данном регионе превышает 200 человек. Об этом 7 октября сообщило индийское новостное издание Адж так.

Дилбаг Сингх оценил обстановку в округе Пунч, где провел пресс-конференцию. Комиссар полиции Джамму и Кашмира, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что несмотря на активное противодействие индийских военных боевики продолжают проникать в Индию с территории Пакистана

«Пакистанская артиллерия усилила огонь по позициям индийских войск, чтобы под прикрытием артиллерийских залпов как можно больше террористов проникло в индийский Кашмир до наступления зимы», — добавил он.

Отметим, что зимой горные ущелья на индийско-пакистанской границе засыпает снег, из-за чего пересечь границу не представляется возможным.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Пакистан решительно осудил действия индийского руководства, обвинив Нью-Дели в грубом нарушении международного права и попытках урегулировать кашмирский вопрос в одностороннем порядке.