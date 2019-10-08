Магас, , 09:29 — REGNUM Решение Верховного суда Ингушетии о ликвидации муфтията принято неправомерно, поэтому Духовный центр мусульман будет обжаловать его в вышестоящих судебных инстанциях. Об этом заявил в ходе совещания с имамами населенных пунктов муфтий Абдурахман Мартазанов.

По его словам, в 2018 году было заключено мировое соглашение между духовной организацией и минюстом Ингушетии. Муфтият обязался устранить нарушения в уставе организации, на которые было обращено внимание юридического ведомства.

«После этого никаких нарушений в работе ДЦМ РИ не было. Последующие выборы муфтия были проведены с соблюдением устава организации. Но невзирая на это, суд вынес решение о ликвидации духовной организации из реестра минюста», — заявил муфтий.

Мартазанов призвал алимов работать в прежнем режиме, несмотря на решение суда. Они в свою очередь заявили, что закрытие муфтията — это часть работы, которая ведется в регионе «с целью разобщить официальное духовенство, что приведет к еще сильному раздроблению мусульман». Духовенство не должно позволить расколоть общину, считают имамы.

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Как сообщало ИА REGNUM, муфтият Ингушетии был ликвидирован по решению Верховного суда республики 16 сентября 2019 года. Духовный центр мусульман Ингушетии исключили из единого государственного реестра юридических лиц.