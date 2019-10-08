Ташкент, , 09:25 — REGNUM Правительство Узбекистана утвердило порядок организации курсов подготовки приемных родителей, сообщает издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление.

Документ также утверждает правила отбора и контроля потенциальных опекунов и попечителей, а также родителей-воспитателей детских домов семейного типа.

Курсы подготовки приемных родителей будут организованы с 1 ноября 2019 года. Обучение обязаны будут пройти лица, принимающие на воспитание детей-сирот.

Напомним, в апреле 2019 года в Узбекистане ввели квоты на поступление в вузы для детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующие постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

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