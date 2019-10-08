Рыбинск, Ярославская область, , 09:29 — REGNUM Судостроительный завод «Вымпел» в городе Рыбинск Ярославской области начал строительство еще двух судов на подводных крыльях «Комета 120м». Об этом 8 октября рассказал ТАСС представитель группы компаний «Калашников», в которую входит завод.

Сообщатся, что на предприятии уже начали строить четвертую и пятую по счету «Кометы».

Ранее компания «Морские скоростные пассажирские перевозки» сообщила, что в 2019 году за летний сезон первая «Комета 120м» на маршруте Севастополь — Ялта перевезла 39 тысяч пассажиров.

Как передавало ИА REGNUM, проект «Комета 120м» был создан на базе морских судов «Комета», выпускавшихся в СССР до 1981 года. Тогда было выпущено 86 таких теплоходов. Первая «Комета 120м» начала свою работу в 2018 году, вторая в настоящее время проходит испытания, а третья скоро должна прибыть на них.