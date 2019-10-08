Москва, , 09:25 — REGNUM Неблагоприятные погодные условия, которые ожидаются 8 октября в Москве и Московской области, специалисты Гидрометцентра отнесли к «желтому» уровню опасности. Информацию об этом разместили на прогностической карте предупреждений на сайте метеорологической службы.

Причиной повышения уровня опасности стал порывистый ветер, который ожидается в регионе с 9:00 до 21:00. Его скорость временами может достигать до 15 м/с.

Также на сайте сообщается, что температура воздуха в этот день будет не выше +6 °С. На небе будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь.