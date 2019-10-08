Курган, , 09:20 — REGNUM В Курганской области расширен круг получателей именных стипендий губернатора. В регионе стартовал конкурс среди потенциальных стипендиатов, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Зауралья.

Ранее губернаторскую стипендию в течение учебного года получали лишь студенты колледжей и техникумов Зауралья. С 2019 года круг получателей расширен — на денежное поощрение главы региона могут претендовать также студенты вузов и аспиранты, добившиеся успехов в учёбе, научно-исследовательских мероприятиях и общественной деятельности.

Губернаторскую стипендию получат 43 человека. Для 28 лучших студентов колледжей и техникумов размер стипендии составит 2 500 рублей в месяц, для 15 студентов вузов — 4 000 рублей, для 10 аспирантов — 6 000 рублей.