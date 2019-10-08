Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:20 — REGNUM Глухие и слабослышащие дети в возрасте от 6 до 14 лет могут принять участие в конкурсе художественного творчества «Солнечный круг». Его проводит сайт «Страна глухих», который в 2004 году создал житель Нижнего Тагила, инвалид по слуху Александр Жученко.

Всероссийский конкурс проводится уже в шестой раз. Участвовать в нём могут и дети из-за рубежа. Ранее в нём принимали участие и даже побеждали дети из Луганска (Луганская народная республика, а также из Казахстана. Работы принимаются по пяти номинациям. Положение о конкурсе размещено на сайте «Страна глухих».

Как отмечает Александр Жученко, одной из основных целей конкурса является помощь в интеграции детей, имеющих ограничения по слуху, в общество, их социализации. В 2019 году он приурочен к 15-летию сайта. Итоги подведут 10 января, а призёры и победители в каждой из номинаций получат в подарок планшетные компьютеры.

Сайт «Страна глухих» был создан в сентябре 2004 года. Его основатель Александр Жученко отмечает, что ресурс стал площадкой для обмена опытом, общения и взаимопомощи, объединил глухих и слабослышащих жителей России и зарубежья.